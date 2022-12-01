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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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За тиждень окупанти майже 40 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини – Генштаб

За тиждень окупанти майже 40 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини – Генштаб

Київ • УНН

 • 669229 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Протягом тижня російські окупанти 39 разів обстріляли позиції українських військ та об'єкти цивільної інфраструктури у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає кореспондент УНН

Цитата

"Протягом тижня війська агресора здійснили 39 обстрілів позицій наших військ та об'єктів цивільної інфраструктури в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. З них 6 населених пунктів Чернігівської області та 13 Сумської області", – розповів Громов.

У Генштабі очікують, що противник і надалі зберігатиме військову присутність у прикордонних районах для того, щоб недопустити перекидання українських військ в райони ведення активних бойових дій.

"Противник продовжить ракетні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф, не виключено, що буде здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону України. Але пріоритетом росії залишається утримання позицій в Донецькій та Луганській областях, а також сухопутного коридору до тимчасово окупованої території Криму", – додав Громов.

Нагадаємо

30 листопада російські військові випустили по прикордонню Сумської області 110 снарядів та мін. У Білопільській громаді загинув 15-річний хлопець.

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