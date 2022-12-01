За тиждень окупанти майже 40 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Протягом тижня російські окупанти 39 разів обстріляли позиції українських військ та об'єкти цивільної інфраструктури у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає кореспондент УНН
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"Протягом тижня війська агресора здійснили 39 обстрілів позицій наших військ та об'єктів цивільної інфраструктури в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. З них 6 населених пунктів Чернігівської області та 13 Сумської області", – розповів Громов.
У Генштабі очікують, що противник і надалі зберігатиме військову присутність у прикордонних районах для того, щоб недопустити перекидання українських військ в райони ведення активних бойових дій.
"Противник продовжить ракетні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф, не виключено, що буде здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону України. Але пріоритетом росії залишається утримання позицій в Донецькій та Луганській областях, а також сухопутного коридору до тимчасово окупованої території Криму", – додав Громов.
Нагадаємо
30 листопада російські військові випустили по прикордонню Сумської області 110 снарядів та мін. У Білопільській громаді загинув 15-річний хлопець.