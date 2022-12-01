За неделю оккупанты почти 40 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей – Генштаб

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"В течение недели войска агрессора совершили 39 обстрелов позиций наших войск и объектов гражданской инфраструктуры в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Из них 6 населенных пунктов Черниговской области и 13 Сумской области", – рассказал Громов.

В Генштабе ожидают, что противник и дальше будет сохранять военное присутствие в приграничных районах для того, чтобы не допустить переброски украинских войск в районы ведения активных боевых действий.

"Противник продолжит ракетные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории рф, не исключено, что будет осуществлять вооруженные провокации с нарушением государственной границы Украины. Но приоритетом россии остается удержание позиций в Донецкой и Луганской областях, а также сухопутного коридора к временно оккупированной территории Крыма", – добавил Громов.

Напомним

30 ноября российские военные выпустили по приграничью Сумской области 110 снарядов и мин. В Белопольской громаде погиб 15-летний парень.