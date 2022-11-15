Армия рф убила в Украине 431 ребенка – Офис Генпрокурора

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"По состоянию на утро 15 ноября 2022 года более 1265 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 431 ребенок погиб и более 834 получили ранения разной степени тяжести. Эти цифры неокончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Детали

Стало известно, что 28 мая в результате вражеских обстрелов с. Миролюбовка Херсонской области погибла 8-летняя девочка.

Кроме того, 14 ноября в пгт Яровая Лиманского района Донецкой области из-за детонации мины получил ранение 9-летний мальчик. Также в этот же день возле с. Новорайск Херсонской области в результате наезда гражданского автомобиля на взрывной предмет получили ранения разной степени тяжести трое детей (5 месяцев, 5 и 10 лет).

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 422, Харьковской – 264, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 64, Днепропетровской – 31.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 2719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью.

Напомним

В Харькове двое подростков получили ранения ног в результате взрыва взрывоопасного предмета.