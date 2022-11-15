Армія рф вбила в Україні 431 дитину – Офіс Генпрокурора

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"Станом на ранок 15 листопада 2022 року більше ніж 1265 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 431 дитина загинула та понад 834 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – ідеться у повідомленні.

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Стало відомо, що 28 травня внаслідок ворожих обстрілів с. Миролюбівка Херсонської області загинула 8–річна дівчинка.

Крім того, 14 листопада в смт Ярова Лиманського району Донецької області через детонацію міни дістав поранення 9–річний хлопчик. Також цьогосамого дня біля с. Новорайськ Херсонської області внаслідок наїзду цивільного автомобіля на вибуховий предмет дістали поранення різного ступеню тяжкості троє дітей (5 місяців, 5 та 10 років).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 422, Харківській – 264, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 64, Дніпропетровській – 31.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо

У Харкові двоє підлітків отримали дістали поранення ніг внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмету.