Армия рф убила в Украине 374 ребенка – Офис Генпрокурора

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"По состоянию на утро 23 августа 2022 года более 1097 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 374 ребенка погибли и более 723 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Детали

В медзаведении Львова умерла 15-летняя девушка, которая 4 августа получила тяжелые ранения в результате вражеского обстрела Торецкого.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 388, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Николаевской – 65, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 41.

Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что идет работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, а также на временно захваченных и освобожденных территориях.

Добавим

Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.