Армія рф вбила в Україні 374 дитини – Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення російські військові вбили в Україні щонайменше 374 дитини. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.
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"Станом на ранок 23 серпня 2022 року більше ніж 1097 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 374 дитини загинули та понад 723 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - ідеться у повідомленні.
Деталі
У медичному закладі Львова померла 15-річна дівчина, яка 4 серпня дістала тяжкі пораненння внаслідок ворожого обстрілу Торецька.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.
Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Додамо
Бомбардуваннями та обстрілами російські війська пошкодили в Україні 2328 заклад освіти, з них 289 зруйновано повністю.