Армия рф ударила дроном по Никополю: есть пострадавшие
Киев • УНН
В результате удара российского дрона-камикадзе по Никополю пострадали три человека, повреждены дом и инфраструктура. Ночью над Днепропетровской областью силы ПВО сбили 7 «шахедов».
Три человека получили ранения в результате удара вражеского дрона-камикадзе по Никополю Днепровской области. Ночью в регионе силы противовоздушной обороны сбили 7 «шахедов», сообщил в четверг глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Три человека пострадали из-за попадания вражеского дрона-камикадзе по Никополю. 75-летняя женщина и 35-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще один мужчина, 34 лет, будет лечиться амбулаторно
По его словам, в результате удара вражеского дрона повреждены частный дом, хозяйственная постройка, газопровод.
Также Лысак сообщил, что ночью над Днепропетровщиной сбили 7 «шахедов».