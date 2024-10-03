Армия рф ударила дроном по Никополю: есть пострадавшие

Три человека получили ранения в результате удара вражеского дрона-камикадзе по Никополю Днепровской области. Ночью в регионе силы противовоздушной обороны сбили 7 «шахедов», сообщил в четверг глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Три человека пострадали из-за попадания вражеского дрона-камикадзе по Никополю. 75-летняя женщина и 35-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще один мужчина, 34 лет, будет лечиться амбулаторно - написал Лысак в Telegram.

По его словам, в результате удара вражеского дрона повреждены частный дом, хозяйственная постройка, газопровод.

Также Лысак сообщил, что ночью над Днепропетровщиной сбили 7 «шахедов».