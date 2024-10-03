Армія рф вдарила дроном по Нікополю: є постраждалі
Київ • УНН
Внаслідок удару російського дрона-камікадзе по Нікополю постраждали троє людей, пошкоджено будинок та інфраструктуру. Вночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 7 "шахедів".
Троє людей отримали поранення внаслідок удару ворожого дрону-камікадзе по Нікополю Дніпровської області. Вночі в регіоні сили протиповітряної оборони збили 7 "шахедів", повідомив у четвер голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Троє людей постраждали через влучання ворожого дрону-камікадзе по Нікополю. 75-річна жінка і 35-річний чоловік госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік, 34 років, лікуватимуться амбулаторно
За його словами, внаслідок удару ворожого дрону пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, газогін.
Також Лисак повідомив, що вночі над Дніпропетровщиною збили 7 "шахедів".
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