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Армия рф трижды обстреляла Черниговскую область: 18 взрывов за сутки

Армия рф трижды обстреляла Черниговскую область: 18 взрывов за сутки

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 07:00  •  4870 просмотра

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За сутки зафиксировано 18 взрывов в трех населенных пунктах Сновской громады. Обстрелы осуществлялись вероятно из минометов 120 мм, информации о пострадавших нет.

В Черниговской области за минувшие сутки зафиксировано 18 взрывов от вражеских обстрелов в Сновской громаде, сообщили в Северном региональном представительстве ГПСУ в Facebook в среду, пишет УНН.

Детали

"Российская армия в течение суток трижды атаковала Сновскую громаду Черниговщины. Зафиксировано 18 взрывов", - говорится в сообщении и перечислено:

  • 11 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) по н.п. Елино,
  • 6 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в районе н.п. Хреновка,
  • 1 взрыв (приход, вероятно из миномета 120 мм) по н.п. Липовка.

Информация о погибших или раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

Армия рф осуществила в сентябре более 3,5 тыс. обстрелов Черниговщины, Сумщины и Харьковщины - Демченко8 октября 2024, 13:28 • 10119 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
chernigovskaya-oblastЧерниговская область