Армия рф трижды обстреляла Черниговскую область: 18 взрывов за сутки
Киев • УНН
За сутки зафиксировано 18 взрывов в трех населенных пунктах Сновской громады. Обстрелы осуществлялись вероятно из минометов 120 мм, информации о пострадавших нет.
В Черниговской области за минувшие сутки зафиксировано 18 взрывов от вражеских обстрелов в Сновской громаде, сообщили в Северном региональном представительстве ГПСУ в Facebook в среду, пишет УНН.
Детали
"Российская армия в течение суток трижды атаковала Сновскую громаду Черниговщины. Зафиксировано 18 взрывов", - говорится в сообщении и перечислено:
- 11 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) по н.п. Елино,
- 6 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в районе н.п. Хреновка,
- 1 взрыв (приход, вероятно из миномета 120 мм) по н.п. Липовка.
Информация о погибших или раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
Армия рф осуществила в сентябре более 3,5 тыс. обстрелов Черниговщины, Сумщины и Харьковщины - Демченко8 октября 2024, 13:28 • 10119 просмотров