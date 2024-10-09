Армія рф тричі обстріляла Чернігівщину: 18 вибухів за добу
Київ • УНН
За добу зафіксовано 18 вибухів у трьох населених пунктах Сновської громади. Обстріли здійснювалися ймовірно з мінометів 120 мм, інформації про постраждалих немає.
У Чернігівській області за минулу добу зафіксовано 18 вибухів від ворожих обстрілів у Сновській громаді, повідомили у Північному регіональному представництві ДПСУ у Facebook у середу, пише УНН.
Деталі
"Російська армія протягом доби тричі атакувала Сновську громади Чернігівщини. Зафіксовано 18 вибухів", - ідеться у повідомленні і перечислено:
- 11 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм) по н.п. Єліне,
- 6 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм) в районі н.п. Хрінівка,
- 1 вибух (прихід, ймовірно з міномета 120 мм) по н.п. Липівка.
Інформація про загиблих чи поранених осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
Армія рф здійснила у вересні понад 3,5 тис. обстрілів Чернігівщини, Сумщини та Харківщини - Демченко 08.10.24, 16:28 • 12008 переглядiв