Киев • УНН
Российские военные атаковали село Ромашково на Херсонщине беспилотником. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадали двое местных жителей - 65-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые получили контузии и травмы.
В Херсонской области российские военные атаковали накануне вечером поселок Ромашково беспилотником. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадали двое местных жителей - 65-летний мужчина и 47-летняя женщина, сообщили в среду в Херсонской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Вчера вечером российские военные атаковали с беспилотника Ромашково Белозерской громады. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали два человека, которые находились на улице. Это - 65-летний мужчина и 47-летняя женщина", - сообщили в ОВА в Telegram.
Они получили контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы. Сейчас пострадавшие - в больнице, им оказывают необходимую медпомощь.
Херсон та область росіяни вночі атакували "шахедами": є загиблий та поранені, 9 дронів збито31 июля 2024, 05:23 • 21475 просмотров