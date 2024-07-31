В Херсонской области российские военные атаковали накануне вечером поселок Ромашково беспилотником. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадали двое местных жителей - 65-летний мужчина и 47-летняя женщина, сообщили в среду в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Вчера вечером российские военные атаковали с беспилотника Ромашково Белозерской громады. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали два человека, которые находились на улице. Это - 65-летний мужчина и 47-летняя женщина", - сообщили в ОВА в Telegram.

Они получили контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы. Сейчас пострадавшие - в больнице, им оказывают необходимую медпомощь.

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