Армия рф убила в Украине по меньшей мере 362 ребенка

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"По состоянию на утро 19 августа 2022 года более 1078 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 362 ребенка погибли и более 716 получили ранения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что продолжается работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, а также на временно захваченных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 376, Харьковской – 202, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 60, Херсонской – 55, Запорожской – 40.

17 августа в результате попадания вражеского снаряда в жилой дом в Харькове погиб 13-летний мальчик, еще двое детей 12 и 13 лет получили ранения.

Добавим

Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2328 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.