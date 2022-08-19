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Армія рф вбила в Україні щонайменше 362 дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Внаслідок вторгнення російські військові поранили в Україні щонайменше 716 дітей, вбили – 362. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.

Армія рф вбила в Україні щонайменше 362 дитини

Цитата

"Станом на ранок 19 серпня 2022 року більше 1078 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 362 дитини загинули та понад 716 отримали поранення різного ступеню тяжкості", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 376, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.

17 серпня внаслідок влучання ворожого снаряду в житловий будинок у Харкові загинув 13-річний хлопчик, а ще двоє дітей 12 та 13 років дістали поранення.

Додамо

Бомбардуваннями та обстрілами російські війська пошкодили в Україні 2328 заклад освіти, з них 289 зруйновано повністю.

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