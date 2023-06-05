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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Армия рф планирует уничтожить артиллерией шебекино - разведка обнародовала перехват

Киев • УНН

 • 203091 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Рашисты задумали уничтожить шебекино артиллерией. Такой вывод можно сделать из перехвата, который обнародовало Главное управление разведки, передает УНН.

Армия рф планирует уничтожить артиллерией шебекино - разведка обнародовала перехват

Детали

Как отметили в ГУР, теряя контроль над ситуацией в регионе режим путина может прибегнуть к масштабным провокациям – информация распространяется среди местных жителей.

Разговор гражданских: «да такая информация, ну 50/50 как сказали, наши п*дарасы собираются сдать шебекино … получается, их хотят запустить в город, а потом артой расп*здячить весь город нашей … заберите все ценное из дома … я предупредил, то что есть информация, я говорю».

Напомним

Накануне передовая штурмовая группа “Российского добровольческого корпуса” и Легион “Свободная Россия” заявили, что заходят с боями в пригород Шебекино в Белгородской области. И опубликовали видео боев.

Позже "РДК" через Telegram-канал пригласил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на встречу в храме новой таволжанки для того, чтобы передать российских пленных за возможность пообщаться с ним. Однако губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков туда не пришел.

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