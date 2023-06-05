Армія рф планує знищити артилерією шебекіно - розвідка оприлюднила перехоплення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Рашисти задумали знищити шебекіно артилерією. Такий висновок можна зробити з перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки, передає УНН.
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Як відзначили у ГУР, втрачаючи контроль над ситуацією в регіоні режим путіна може вдатись до масштабних провокацій – інформація поширюється серед місцевих мешканців.
Розмова цивільних: «та такая информация, ну 50/50 как сказали, наши п*дарасы собираются сдать шебекино … получается, их хотят запустить в город, а потом артой расп*здячить весь город нашей … заберите все ценное из дома … я предупредил, то что есть информация, я говорю».
Нагадаємо
Напередодні передова штурмова група “Російського добровольчого корпусу” і Легіон “Вільна Росія” заявили, що заходять із боями в передмістя шебекіно в бєлгородській області. І опублікували відео боїв.
Пізніше "РДК" через Telegram-канал запросив губернатора бєлгородської області в'ячеслава гладкова на зустріч у храмі нової таволжанки для того, щоб передати російських полонених за можливість поспілкуватися з ним. Однак губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков туди не прийшов.