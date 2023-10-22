Армия рф перебрасывает солдат на Таврическое направление - Штупун
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Из-за больших потерь захватчики перебрасывают на Таврическое направление военных с территории россии на Таврическое направление. Об этом в эфире марафона рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает УНН.
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«В связи с огромными потерями во время боевых действий, именно в личном составе, фиксируется прибытие военнослужащих непосредственно с территории рф. Как результат, участились случаи, когда враг не ориентируется на местности и на поле боя», - заявил он.
По его словам, за сутки украинским военным удалось ликвидировать 620 захватчиков и 34 единицы военной техники.
Напомним
20 октября на Таврическом направлении украинские защитники в течение суток повредили и уничтожили более 200 единиц военной техники противника. О достижениях наших военных сообщил Командующий оперативно-стратегической группировки войск “Таврия” бригадный генерал Александр Тарнавский.