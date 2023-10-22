Армія рф перекидає солдатів на Таврійський напрямок - Штупун
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Через великі втрати загарбники перекидають на Таврійський напрямок військових з території росії на Таврійський напрямок. Про це в ефірі марафону розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає УНН.
Цитата
«У зв’язку з величезними втратами під час бойових дій, саме в особовому складі, фіксується прибуття військовослужбовців безпосередньо з території рф. Як результат, почастішали випадки, коли ворог не орієнтується на місцевості і на полі бою», - заявив він.
За його словами, за добу українським військовим вдалося ліквідувати 620 загарбників і 34 одиниці військової техніки.
Нагадаємо
20 жовтня на Таврійському напрямку українські захисники впродовж доби пошкодили та знищили понад 200 одиниці військової техніки противника. Про здобутки наших військових повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” бригадний генерал Олександр Тарнавський.