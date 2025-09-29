Армия рф обстреляла собор упц мп в Херсоне
Киев • УНН
29 сентября 2025 года около 9:30 утра российские войска обстреляли Херсон, попав снарядом в крышу центрального алтаря Успенского собора упц (мп). Во время обстрела в Николаевском приделе совершалась Божественная литургия, но пострадавших нет.
Оккупанты во время утреннего обстрела Херсона попали по Успенскому собору, который подчиняется упц (московский патриархат), передает УНН со ссылкой на Социальное Служение Херсонской Епархии.
29 сентября 2025 года, ориентировочно в 9.30 утра, во время обстрела города Херсон российскими войсками, один из снарядов попал в крышу центрального алтаря Успенского собора г. Херсон
На время обстрела в Николаевском приделе совершалась Божественная литургия. Пострадавших нет.
Напомним
Как рассказал глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, с начала полномасштабного вторжения 14 священников украинской православной церкви московского патриархата были убиты российскими солдатами. Также большинство из 648 разрушенных россиянами церквей и молитвенных домов принадлежали к упц мп.