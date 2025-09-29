Армия рф обстреляла собор упц мп в Херсоне

$41.480.01
11:40
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
11:33
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
07:20
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
Партия Майи Санду лидирует на выборах в парламент Молдовы: обработано более 98% протоколов
29 сентября, 03:06
В США в шасси самолета из Европы обнаружили мертвого безбилетного пассажира
29 сентября, 06:18
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года
07:05
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева
10:08
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препараты
10:29
публикации
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
12:39
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
11:33
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препараты
10:29
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева
10:08
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий
27 сентября, 06:00
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Андрей Сибига
Майя Санду
Украина
Польша
Европа
Молдова
Государственная граница Украины
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily Mail
10:42
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года
07:05
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известно
29 сентября, 01:17
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT
27 сентября, 13:37
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
26 сентября, 14:33
ТикТок
Instagram
Хранитель
R-360 Нептун
MIM-104 Patriot

Армия рф обстреляла собор упц мп в Херсоне

Киев • УНН

 • 712 просмотра

29 сентября 2025 года около 9:30 утра российские войска обстреляли Херсон, попав снарядом в крышу центрального алтаря Успенского собора упц (мп). Во время обстрела в Николаевском приделе совершалась Божественная литургия, но пострадавших нет.

Армия рф обстреляла собор упц мп в Херсоне

Оккупанты во время утреннего обстрела Херсона попали по Успенскому собору, который подчиняется упц (московский патриархат), передает УНН со ссылкой на Социальное Служение Херсонской Епархии.

29 сентября 2025 года, ориентировочно в 9.30 утра, во время обстрела города Херсон российскими войсками, один из снарядов попал в крышу центрального алтаря Успенского собора г. Херсон

- говорится в сообщении.

На время обстрела в Николаевском приделе совершалась Божественная литургия. Пострадавших нет.

Напомним

Как рассказал глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, с начала полномасштабного вторжения 14 священников украинской православной церкви московского патриархата были убиты российскими солдатами. Также большинство из 648 разрушенных россиянами церквей и молитвенных домов принадлежали к упц мп.

Антонина Туманова

Война в Украине
Херсон