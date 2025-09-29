$41.480.01
рф хоче підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми попри ризики ядерного інциденту – Сибіга
11:33 • 11695 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
10:00 • 10672 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
07:20 • 16678 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 10714 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 26788 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 48287 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 69883 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 50742 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 44304 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
Армія рф обстріляла собор упц мп у Херсоні

Київ • УНН

 • 674 перегляди

29 вересня 2025 року близько 9:30 ранку російські війська обстріляли Херсон, влучивши снарядом у дах центрального вівтаря Успенського собору УПЦ (МП). Під час обстрілу в Миколаївському приділі звершувалася Божественна літургія, але постраждалих немає.

Армія рф обстріляла собор упц мп у Херсоні

Окупанти під час ранкового обстрілу Херсону поцілили по Успенському собору, який підпорядковується упц (московський патріархат), передає УНН із посиланням на Соціальне Служіння Херсонської Єпархії.

29 вересня 2025 року, орієнтовно о 9.30 ранку, під час обстрілу міста Херсон російськими військами, один зі снарядів влучив в дах центрального вівтаря Успенського собору м. Херсон 

- йдеться у повідомленні.

На час обстрілу в Миколаївському приділі звершувалась Божественна літургія. Постраждалих немає.

Нагадаємо

Як розповів голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, від початку повномасштабного вторгнення 14 священиків української православної церкви московського патріархату були вбиті російськими солдатами. Також більшість з 648 зруйнованих росіянами церков та молитовних будинків належали до упц мп.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Херсон