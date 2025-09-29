Армія рф обстріляла собор упц мп у Херсоні
Київ • УНН
29 вересня 2025 року близько 9:30 ранку російські війська обстріляли Херсон, влучивши снарядом у дах центрального вівтаря Успенського собору УПЦ (МП). Під час обстрілу в Миколаївському приділі звершувалася Божественна літургія, але постраждалих немає.
Окупанти під час ранкового обстрілу Херсону поцілили по Успенському собору, який підпорядковується упц (московський патріархат), передає УНН із посиланням на Соціальне Служіння Херсонської Єпархії.
29 вересня 2025 року, орієнтовно о 9.30 ранку, під час обстрілу міста Херсон російськими військами, один зі снарядів влучив в дах центрального вівтаря Успенського собору м. Херсон
На час обстрілу в Миколаївському приділі звершувалась Божественна літургія. Постраждалих немає.
Нагадаємо
Як розповів голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, від початку повномасштабного вторгнення 14 священиків української православної церкви московського патріархату були вбиті російськими солдатами. Також більшість з 648 зруйнованих росіянами церков та молитовних будинків належали до упц мп.