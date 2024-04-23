Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и самолета: 18 взрывов

Российские войска за прошедшие сутки 5 раз обстреляли пограничье Черниговской области, зафиксировано 18 взрывов от минометных и воздушных атак. Об этом сообщило во вторник Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска в пяти случаях нанесли удары из минометов по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 18 взрывов", - говорится в сообщении представительства в Facebook.

В частности, вражеские обстрелы зафиксировали:

Новгород-Северская громада: 5 взрывов

2 взрыва (приходы, вероятно, из миномета 120 мм) в направлении н.п. Гремяч;

3 взрыва (приходы, вероятно, НАР с самолета) в направлении н.п. Красный Хутор.

Семеновская громада: 11 взрывов (приходов, вероятно, из миномета 120 мм) в районе направления н.п. Блешня и Леонивка.

Сновская громада: 2 взрыва (приходы, вероятно, из миномета 120 мм) в направлении н.п. Хреновка.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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