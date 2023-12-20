Армия рф обстреляла более десятка населенных пунктов в Донецкой области

Российские войска за прошедшие сутки продолжали обстрелы Донецкой области на трех направлениях, под ударом были более десятка населенных пунктов, есть новые разрушения домов и промзоны, сообщил в среду и.о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

Детали

Как указал Мороз в Telegram, ситуация на утро 20 декабря такова:

На Донецком направлении в Марьинской громаде в Красногоровке ранен человек и поврежден дом, обстреляны Новомихайловка и Парасковеевка. В Кураховской громаде в зоне поражения промзона.

На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 1 многоэтажка и 1 промышленное здание. В Соледарской громаде обстреляны Роздоловка и Миньковка.

На Лисичанском направлении под огнем три улицы Серебрянки Северской громады, Переездное Звановской громады, а также Торское и Заречное Лиманской громады.

Напомним,

За сутки россияне ранили 1 жителя Донецкой области.