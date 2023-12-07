Армия рф обстреляла более 21 населенный пункт Харьковщины: возникли пожары, есть травмированные

Российские войска за прошедшие сутки из минометов и артиллерии обстреляли более 21 населенного пункта Харьковской области. В результате вражеских атак на поселок Подолы ранения получили две женщины. Об этом сообщил в четверг председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 21 населенный пункт Чугуевского, Харьковского, Изюмского, Купянского районов.

Авиаудары враг нанес по Ивановке, Синьковке и Песчаному Купянского района.

В 09:30 произошел обстрел в с. Подолы Купянского района. Получили осколочное ранение нижних конечностей женщины 58 и 49 лет. Последняя от госпитализации отказалась. Поврежден частный дом - написал Синегубов в Telegram.

Кроме того, в 12:00 российские военные обстреляли г. Купянск, поврежден фасад административного здания.

В 12:44 в пгт. Казачья Лопань в результате ударов КАБами горели частные дома. Также повреждены 3-х этажное здание предприятия, остекление окон вокзала.

По меньшей мере 4 раза оккупанты наносили удары по Куриловке Купянского района. Есть повреждения частных домов, без пострадавших, указал председатель ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне за сутки ранили четырех жителей Донетчины