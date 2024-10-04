Армия рф ночью и утром 14 раз обстреляла приграничье Сумщины, сбито 6 "шахедов"
Киев • УНН
Российские войска совершили 14 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 28 взрывов. Силы ПВО сбили 6 вражеских «шахедов», один гражданский человек травмирован в результате атаки.
Силы противовоздушной обороны в ночь на 4 октября сбили шесть вражеских "шахедов" в небе на Сумской областью. российские войска ночью и утром совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Зафиксировано 28 взрывов. Об этом в пятницу сообщили в ОВА, передает УНН.
Сегодня ночью, 4 октября в небе над Сумщиной наши зенитчики уничтожили 6 вражеских "Шахедов"
Как сообщается, ночью и утром вражеским обстрелам подверглись Сумская, Николаевская, Хотинская, Белопольская, Глуховская, Шалыгинская громады.
- Сумская громада: с территории рф осуществлен обстрел с использованием БпЛА типа «Герань-2» (1 взрыв). В результате травмирован 1 гражданский человек.
- Хотинская громада: зафиксированы пуски КАБ (3 взрыва).
- Белопольская громада: осуществлены пуски КАБ (4 взрыва).
- Шалигинская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов) и минометов (8 взрывов).
- Глуховская громада: нанесена атака КАБ (3 взрыва).
- Николаевская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).