Армия рф ночью и утром 14 раз обстреляла приграничье Сумщины, сбито 6 "шахедов"

Силы противовоздушной обороны в ночь на 4 октября сбили шесть вражеских "шахедов" в небе на Сумской областью. российские войска ночью и утром совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Зафиксировано 28 взрывов. Об этом в пятницу сообщили в ОВА, передает УНН.

Сегодня ночью, 4 октября в небе над Сумщиной наши зенитчики уничтожили 6 вражеских "Шахедов" - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Как сообщается, ночью и утром вражеским обстрелам подверглись Сумская, Николаевская, Хотинская, Белопольская, Глуховская, Шалыгинская громады.

Сумская громада: с территории рф осуществлен обстрел с использованием БпЛА типа «Герань-2» (1 взрыв). В результате травмирован 1 гражданский человек.

Хотинская громада: зафиксированы пуски КАБ (3 взрыва).

Белопольская громада: осуществлены пуски КАБ (4 взрыва).

Шалигинская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов) и минометов (8 взрывов).

Глуховская громада: нанесена атака КАБ (3 взрыва).