Армія рф вночі та вранці 14 разів обстріляла прикордоння Сумщини, збито 6 "шахедів"
Київ • УНН
Російські війська здійснили 14 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 28 вибухів. Сили ППО збили 6 ворожих "шахедів", одна цивільна особа травмована внаслідок атаки.
Сили протиповітряної оборони у ніч на 4 жовтня збили шість ворожих "шахедів" у небі на Сумською областю. російські війська вночі та зранку здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 28 вибухів. Про це у п'ятницю повідомили в ОВА, передає УНН.
Сьогодні вночі, 4 жовтня у небі над Сумщиною наші зенітники знищили 6 ворожих "Шахедів"
Як повідомляється, вночі та вранці ворожих обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Глухівська, Шалигинська громади.
- Сумська громада: з території рф здійснено обстріл з використанням БпЛА типу «Герань-2» (1 вибух). Внаслідок травмовано 1 цивільну особу.
- Хотінська громада: зафіксовано пуски КАБ (3 вибухи).
- Білопільська громада: здійснено пуски КАБ (4 вибухи).
- Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів) та мінометів (8 вибухів).
- Глухівська громада: завдано атаку КАБ (3 вибухи).
- Миколаївська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).