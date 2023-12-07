Враг ночью атаковал Херсон: показали фото
Киев • УНН
Российские войска осуществили ночной обстрел Херсона с оккупированного левого берега
Херсон ночью подвергся удару российских войск с оккупированного левого берега области, сообщил в четверг глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Ночью армия рф ударила по Херсону с временно оккупированного левого берега
Глава ГВА показал последствия попаданий вражеских снарядов в Корабельном районе города.
Напомним
Российские войска за прошедшие сутки 88 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Целили в жилые кварталы и сооружения насосной станции. Обошлось без пострадавших.
Враг ночью атаковал Херсон: показали фото
Российские войска осуществили ночной обстрел Херсона с оккупированного левого берега.
Армия рф обстреляла более 21 населенный пункт Харьковщины: возникли пожары, есть травмированные
Российские войска обстреляли более 21 населенный пункт в Харьковской области, ранив двух женщин, вызвав пожары и повреждения зданий, в том числе частных домов и административного здания.
Николаевскую область ночью россияне атаковали из артиллерии, над регионом сбито 3 "шахеда"
Российские войска обстреляли акваторию Очакова, никто не пострадал, а Силы обороны сбили три беспилотника "шахед" в Николаевской области во время ночной атаки.
Армия рф ночью ударила по Никополю из тяжелой артиллерии, жертв нет
Российские войска атаковали Никополь в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, жертв нет; в других частях региона обстрелов не было.
Враг за сутки ударил более 110 раз по Запорожской области: обстрелял из РСЗО, вколотил авиаснарядом и атаковал беспилотниками
Российские войска 112 раз атаковали Запорожскую область, используя беспилотники, повредив здания и инфраструктуру, но не вызвав жертв среди гражданского населения.
На юге Украины ночью уничтожили 14 "шахедов": рф запускала дроны волнами
Российские войска провели атаку беспилотников на юг Украины, было сбито 14 беспилотников "шахед".
Оккупанты выпустили по Херсонщине 387 снарядов: целились в жилые кварталы и насосную станцию
Российские войска 88 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 387 снарядов по жилым кварталам и насосной станции, пострадавших за этот день нет.
Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине
Сенат США не смог принять законопроект о выделении 110,5 миллиардов долларов, где есть помощь Украине и Израилю, поскольку республиканцы требовали усиления иммиграционного контроля.
россияне за сутки ранили четырех жителей Донетчины
В результате российских обстрелов четыре человека получили ранения в Донецкой области.
В Хмельницком районе во время ночной атаки рф работала ПВО
В Хмельницкой области ночью работала ПВО во время атаки врага, жертв и разрушений не зафиксировано.