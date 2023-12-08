Армия рф нанесла ракетный удар по Павлоградскому району, есть погибший, четверо раненых - ОВА

Российские войска утром нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области, известно об одном погибшем и 4 пострадавших, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Ракетный удар по Павлоградскому району. К сожалению, есть один погибший. Предварительно, четверо пострадавших – написал Лисак в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, все пострадавшие доставлены в больницу. "Всех оперируют. Два человека – в тяжелом состоянии", – указал он.

Вся информация уточняется.

Напомним

В Павлограде Днепропетровской области сегодня утром было громко, российские войска атаковали город и накануне поздно вечером были пожары.