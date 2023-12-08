Армия рф нанесла ракетный удар по Павлоградскому району, есть погибший, четверо раненых - ОВА
Киев • УНН
Российские войска атаковали Павлоградский район Днепропетровской области, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения, сообщил Сергей Лысак.
Российские войска утром нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области, известно об одном погибшем и 4 пострадавших, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Ракетный удар по Павлоградскому району. К сожалению, есть один погибший. Предварительно, четверо пострадавших
Детали
По словам главы ОВА, все пострадавшие доставлены в больницу. "Всех оперируют. Два человека – в тяжелом состоянии", – указал он.
Вся информация уточняется.
Напомним
В Павлограде Днепропетровской области сегодня утром было громко, российские войска атаковали город и накануне поздно вечером были пожары.
Армия рф нанесла ракетный удар по Павлоградскому району, есть погибший, четверо раненых - ОВА
Российские войска атаковали Павлоградский район Днепропетровской области, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения, сообщил Сергей Лысак.
В Павлограде утром было громко, армия рф атаковала город и накануне - ОВА
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