Российские войска за минувшие сутки совершили в Харьковской области 22 удара КАБами и продолжают активно применять FPV-дроны. Об этом заявил в эфире телемарафона в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Тремя КАБами были нанесены удары по пригороду, есть жертвы среди гражданского населения. Всего за сутки мы имели 22 удара КАБами, а FPV-дроны терроризируют местное население - сказал Синегубов.

Напомним

российские войска утром 31 июля нанесли удары КАБами по Великому Бурлуку Харьковской области. В результате вражеской атаки погибла женщина, ее 10-летний сын получил ожоговые ранения.