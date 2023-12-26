Армия рф накануне ударила по энергетической инфраструктуре на Черниговщине

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
  •  37745 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
  •  78107 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
  •  101657 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  229539 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
  •  106701 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
  •  105617 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
  •  114195 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  131725 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Эксклюзив
Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
25 декабря  •  129580 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

Эксклюзив
"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
25 декабря  •  167906 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  336277 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  255556 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  197875 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  185273 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  213135 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
armiya-rf-nakanune-udarila-po-energeticheskoi-infrastrukture-na-chernigovshchine

Армия рф накануне ударила по энергетической инфраструктуре на Черниговщине

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 09:30  •  23262 просмотра

Read in English

Российские войска нанесли удар по энергетическим объектам в селе Горск на Черниговщине, в результате чего более 2000 человек остались без света; сейчас продолжаются ремонтные работы.

Российские войска накануне вечером ударили по энергетической инфраструктуре в селе Горск Черниговской области. Об этом этом УНН сообщает со ссылкой на Корюковскую РВА.

Вчера враг нанес удары по селу Горск Сновской территориальной громады. Сознательно - по энергетической инфраструктуре. В результате обстрела обесточены более 2000 абонентов

- говорится в сообщении Корюковской РВА в Facebook.

Отмечается, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Уже запитано более 1200 абонентов.

Дополнение

Из-за вражеских обстрелов обесточена шахта в Донецкой области.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Армія рф напередодні вдарила по енергетичній інфраструктурі на Чернігівщині
The Russian army attacked energy infrastructure in Chernihiv region the day before
Новости по теме

Армия рф накануне ударила по энергетической инфраструктуре на Черниговщине

Российские войска нанесли удар по энергетическим объектам в селе Горск на Черниговщине, в результате чего более 2000 человек остались без света; сейчас продолжаются ремонтные работы.

Война •   •  23262 просмотра
Армия рф накануне ударила по энергетической инфраструктуре на Черниговщине

На Волыни разоблачили банду рэкетиров, которые "выбивали" деньги из раненого бойца ВСУ

Служба безопасности Украины ликвидировала на Волыни группировку, которая требовала деньги, терроризируя местных жителей, в частности раненого военнослужащего. Злоумышленникам, которые сейчас находятся под стражей, грозит до 12 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  16940 просмотра
На Волыни разоблачили банду рэкетиров, которые "выбивали" деньги из раненого бойца ВСУ

В Украине масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности

В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К ВКС рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.

Война •   •  25087 просмотра
В Украине масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Политика •   •  78107 просмотра
Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Из-за незаконной переправки мужчин за границу в этом году открыто более 1,6 тыс. дел - ГПСУ

В этом году было открыто более 1,6 тыс. дел из-за незаконной переправки мужчин за границу; количество попыток нелегальных пересечений границы уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

Криминал и ЧП •   •  34976 просмотра
Из-за незаконной переправки мужчин за границу в этом году открыто более 1,6 тыс. дел - ГПСУ

Игнат опроверг заявление минобороны рф об уничтожении двух Су-24 во время атаки на Феодосию

Спикер ВВС Украины Игнат опровергает заявление россии об уничтожении двух Су-24, указывая на обычные ложные сообщения, и подтверждает атаку на корабль "Новочеркасск".

Война •   •  16852 просмотра
Игнат опроверг заявление минобороны рф об уничтожении двух Су-24 во время атаки на Феодосию

В Украине дефицита электроэнергии нет, из-за обстрелов обесточена шахта - Минэнерго

Поставка электроэнергии в Украине стабильна с достаточной генерацией, но обстрелы привели к обесточиванию шахты и отключению электроэнергии в некоторых населенных пунктах.

Экономика •   •  40696 просмотра
В Украине дефицита электроэнергии нет, из-за обстрелов обесточена шахта - Минэнерго

Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов в Донецкой области: травмированы двое гражданских

российские войска обстреляли семь населенных пунктов Донецкой области, ранив двух человек и повредив гражданскую инфраструктуру, в частности жилые дома и линию электропередач.

Война •   •  39685 просмотра
Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов в Донецкой области: травмированы двое гражданских

Большая детонация на "новочеркасске" свидетельствует, что там мог быть "рождественский подарок" от рф для Украины - Гуменюк

Мощный взрыв и долговременная детонация после удара по российскому кораблю "новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии свидетельствует, что россия могла готовить "рождественский подарок" для Украины, но его удалось уничтожить.

Война •   •  39621 просмотра
Большая детонация на "новочеркасске" свидетельствует, что там мог быть "рождественский подарок" от рф для Украины - Гуменюк

Из-за ночного вражеского обстрела Харьковской области погиб мужчина

В результате российского обстрела села Подолы Харьковской области погиб мужчина.

Война •   •  36929 просмотра
Из-за ночного вражеского обстрела Харьковской области погиб мужчина