Армия рф накануне ударила по энергетической инфраструктуре на Черниговщине

Российские войска накануне вечером ударили по энергетической инфраструктуре в селе Горск Черниговской области. Об этом этом УНН сообщает со ссылкой на Корюковскую РВА.

Вчера враг нанес удары по селу Горск Сновской территориальной громады. Сознательно - по энергетической инфраструктуре. В результате обстрела обесточены более 2000 абонентов - говорится в сообщении Корюковской РВА в Facebook.

Отмечается, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Уже запитано более 1200 абонентов.

Дополнение

Из-за вражеских обстрелов обесточена шахта в Донецкой области.