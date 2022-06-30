Армия рф атаковала Славянск кассетными боеприпасами: есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня российские военнослужащие в очередной раз обстреляли город Славянск Донецкой области с помощью кассетных боеприпасов. Гражданские получили ранения. Об этом сообщает начальник городской военной администрации Вадим Лях, информирует УНН.
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"В Славянске неспокойно. Очередной обстрел города, два "прилета" кассетных снарядов. Взрывы раздались на улицах Батюка и Вольной. Ранения получили шесть человек. Берегите себя! Держимся! Мы вместе!" - рассказал Лях.
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Враг продолжает обстреливать Славянскую общину. Сегодня ночью из-за прилетов возникли пожары в гаражном кооперативе и садовом обществе. К счастью, обошлось без пострадавших и без жертв.
Российские оккупанты могут перейти к наступлению на Славянск и Краматорск в ближайшее время. Судя по заявлениям российской стороны, наступление противника на Словянск и Краматорск ожидается со дня на день. Линия фронта выстроилась непосредственно по реке Северский Донец, и это беспокоит жителей города