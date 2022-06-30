Росіяни вночі знову обстріляли Слов’янськ, виникли пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Російські окупанти вночі вдарили по Слов’янську у Донецькій області. Через ворожий удар виникли пожежі. Обійшлося без жертв. Про це на своєму Facebook інформує керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях, передає УНН.
Цитата
“Ворог продовжує обстрілювати Слов'янську громаду. Сьогодні вночі через прильоти виникли пожежі у гаражному кооперативі та садовому товаристві. На щастя, обійшлося без постраждалих та без жертв”, – написав мер.
Деталі
Він додав, що на завтра у місті збирають евакуаційну групу для відправлення у Рівненську область із розселенням.
Доповнення
28 червня Слов’янськ і Бахмут за добу витримали по п’ять ворожих влучень.