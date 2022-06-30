Росіяни вночі знову обстріляли Слов’янськ, виникли пожежі

Цитата

“Ворог продовжує обстрілювати Слов'янську громаду. Сьогодні вночі через прильоти виникли пожежі у гаражному кооперативі та садовому товаристві. На щастя, обійшлося без постраждалих та без жертв”, – написав мер.

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Він додав, що на завтра у місті збирають евакуаційну групу для відправлення у Рівненську область із розселенням.

Доповнення

28 червня Слов’янськ і Бахмут за добу витримали по п’ять ворожих влучень.