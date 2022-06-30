Россияне ночью снова обстреляли Славянск, возникли пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Российские оккупанты ночью ударили по Славянску в Донецкой области. Из-за вражеского удара возникли пожары. Обошлось без жертв. Об этом на своем Facebook информирует руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях, передает УНН.
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“Враг продолжает обстреливать Славянскую громаду. Сегодня ночью из-за прилетов возникли пожары в гаражном кооперативе и садовом обществе. К счастью, обошлось без пострадавших и без жертв”, – написал мэр.
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Он добавил, что на завтра в городе собирают эвакуационную группу для отправки в Ровенскую область с расселением.
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28 июня Славянск и Бахмут за сутки выдержали по пять вражеских попаданий.