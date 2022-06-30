Армія рф атакувала Слов'янськ касетними боєприпасами: є поранені

Цитата

"У Слов'янську неспокійно. Черговий обстріл міста, два "прильоти" касетних снарядів. Вибухи пролунали на вулицях Батюка та Вільної. Поранення отримали шестеро людей. Бережіть себе! Тримаємось! Ми разом!" - повыдомив Лях.

Доповнення

Ворог продовжує обстрілювати Слов'янську громаду. Сьогодні вночі через прильоти виникли пожежі у гаражному кооперативі та садовому товаристві. На щастя, обійшлося без постраждалих та без жертв.

Російські окупанти можуть перейти до наступу на Слов'янськ і Краматорськ найближчим часом. Судячи із заяв російської сторони, наступ противника на Слов’янськ і Краматорськ очікується з дня на день. Лінія фронту вишикувалася безпосередньо по річці Сіверський Донець, і це турбує жителів міста