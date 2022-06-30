Армія рф атакувала Слов'янськ касетними боєприпасами: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні російські військовослужбовці вкотре обстріляли місто Слов'янськ Донецької області за допомогою касетних боєприпасів. Цивільні дістали поранення. Про це повідомляє начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує УНН.
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"У Слов'янську неспокійно. Черговий обстріл міста, два "прильоти" касетних снарядів. Вибухи пролунали на вулицях Батюка та Вільної. Поранення отримали шестеро людей. Бережіть себе! Тримаємось! Ми разом!" - повыдомив Лях.
Доповнення
Ворог продовжує обстрілювати Слов'янську громаду. Сьогодні вночі через прильоти виникли пожежі у гаражному кооперативі та садовому товаристві. На щастя, обійшлося без постраждалих та без жертв.
Російські окупанти можуть перейти до наступу на Слов'янськ і Краматорськ найближчим часом. Судячи із заяв російської сторони, наступ противника на Слов’янськ і Краматорськ очікується з дня на день. Лінія фронту вишикувалася безпосередньо по річці Сіверський Донець, і це турбує жителів міста