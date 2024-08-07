Армия РФ атаковала Сумскую область управляемыми авиабомбами
Киев • УНН
Российская армия осуществила 26 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксирован 61 взрыв. Атаки включали управляемые авиабомбы, артиллерию, минометы и дроны, повреждены жилые дома.
В течение 7 августа российская армия осуществила 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 61 взрыв. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Сумская, Стецковская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Ворожбянская, Новослободская, Эсманская, Середино-Будская громады.
- 3 мины сбросила армия РФ на Середино-Будскую громаду. Были также артобстрелы - 8 взрывов и удар FPV-дроном.
- В Краснопольской громаде произошли атаки FPV-дронов - 4 взрыва, обстрелы из минометов - 6 взрывов и гранатометов - 5 взрывов.
- 12 управляемых авиабомб сбросила РФ на территорию Юнаковской громады. Также был один удар с дрона-камикадзе.
- Новослободскую и Эсманскую громаду поразили управляемыми авиабомбами - 6 взрывов.
- 9 взрывов от управляемых авиабомб прозвучали в Хотинской общине.
- Ворожбянская громада: россияне ударили из артиллерии - 2 взрыва. По данным городского совета, в результате удара есть повреждения жилых домов. Раненых и погибших нет.
- Стецькивская и Сумская общины также были под российскими обстрелами из управляемых авиабомб - 4 взрыва, по два в каждой общине.
Генштаб: уже 54 бої на фронті, ворог активізував авіацію біля прикордоння Сумщини7 августа 2024, 14:09 • 25621 просмотр