Армия рф атаковала пограничье Черниговской области из минометов и FPV-дронами: 16 взрывов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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chernigovЧернигов
Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  26177 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

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СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
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СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  56194 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  113093 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  110879 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
  •  113486 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
  •  108134 просмотра

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  102624 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  100143 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

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В Латвии теперь жестче будут наказывать за умышленное уклонение от мобилизации

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Из-за дефицита электричества лимиты потребления сегодня будут действовать в течение суток, импорт ожидается из 4 стран - Укрэнерго

Из-за дефицита электричества лимиты потребления сегодня будут действовать в течение суток, импорт ожидается из 4 стран - Укрэнерго

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До конца года в бюджете образуется дыра объемом почти 5 млрд долларов-Пидласа

До конца года в бюджете образуется дыра объемом почти 5 млрд долларов-Пидласа

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Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

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Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

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Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

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Армия рф атаковала пограничье Черниговской области из минометов и FPV-дронами: 16 взрывов

Российские войска нанесли удары из различного оружия в пограничье Черниговской области, в результате чего в Семеновской и Сновской общинах прогремело 16 взрывов, однако сообщений о жертвах среди местного населения не поступало.

Война •   •  6280 просмотра
Армия рф атаковала пограничье Черниговской области из минометов и FPV-дронами: 16 взрывов

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

За 9 месяцев украинским зерновым коридором удалось экспортировать 50 млн тонн грузов. Весомый вклад в это сделали предприятия, расположенные в порту Южный, средних АО "Одесский припортовый завод", что способствовало жизнеспособности украинской экономики во время войны.

Экономика •   •  40203 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

В Латвии теперь жестче будут наказывать за умышленное уклонение от мобилизации

Латвия ужесточает наказание за умышленное уклонение от мобилизации, предусматривая лишение свободы на срок до 3 лет.

Новости Мира •   •  4841 просмотра
В Латвии теперь жестче будут наказывать за умышленное уклонение от мобилизации

Из-за дефицита электричества лимиты потребления сегодня будут действовать в течение суток, импорт ожидается из 4 стран - Укрэнерго

Из-за ударов противника по электростанциям сегодня на всей территории Украины действуют ограничения на потребление электроэнергии, а для преодоления дефицита ожидается импорт из Румынии, Польши, Венгрии и Молдовы.

Война •   •  7130 просмотра
Из-за дефицита электричества лимиты потребления сегодня будут действовать в течение суток, импорт ожидается из 4 стран - Укрэнерго

До конца года в бюджете образуется дыра объемом почти 5 млрд долларов-Пидласа

До конца года сформируется дефицит бюджета почти в 5 миллиардов гривен из-за использования средств, предназначенных для денежного обеспечения военных, на закупку вооружения в первом квартале 2024 года.

Экономика •   •  7547 просмотра
До конца года в бюджете образуется дыра объемом почти 5 млрд долларов-Пидласа

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников.

Экономика •   •  49105 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Четверть миллиона ВПЛ выбрали для проживания Одесчину - Кипер

Более 240 тысяч внутренне перемещенных украинцев решили жить в Одесской области, увеличив ее население до более чем 2,5 миллионов человек.

Общество •   •  7286 просмотра
Четверть миллиона ВПЛ выбрали для проживания Одесчину - Кипер

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Сергей Гроза и Владимир Науменко, бенефициарные владельцы "Олимпекс Купе Интернешнл", предположительно незаконно экспортировали зерно, находящееся под залогом по кредиту американского инвестиционного фонда. А их сообщник Александр Дятлев стал новым директором компании.

Экономика •   •  6797 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне до председательства Венгрии - FT

Европейская комиссия будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в июне, прежде чем Венгрия возьмет на себя председательство в блоке.

политика •   •  6522 просмотра
Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне до председательства Венгрии - FT

Войска рф обстреляли четыре общины Сумской области: зафиксировано 27 взрывов

российские войска обстреляли 4 населенных пункта в Сумской области, зафиксировав 27 взрывов.

Общество •   •  9894 просмотра
Войска рф обстреляли четыре общины Сумской области: зафиксировано 27 взрывов