Армия рф атаковала пограничье Черниговской области из минометов и FPV-дронами: 16 взрывов

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары из минометов и FPV-дронами по Черниговской области, прогремело 16 взрывов в двух громадах, сообщило в пятницу Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 16 взрывов - сообщили в представительстве ГПСУ и перечислили:

Семеновская громада: 2 взрыва (приходы, вероятно, из минометов 120 мм и FPV-дронов) в направлении н. п. Леоновка.

Сновская громада: 14 взрывов (приходы, вероятно, из минометов 120 мм) в направлении н. п. Клюсы.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, как указано, не зафиксирована.

Войска рф обстреляли четыре общины Сумской области: зафиксировано 27 взрывов