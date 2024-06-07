Армія рф атакувала прикордоння Чернігівщини з мінометів та FPV-дронами: 16 вибухів
Київ • УНН
Російські війська завдали ударів з різної зброї у прикордонні Чернігівської області, в результаті чого в Семенівській і Сновській громадах прогриміло 16 вибухів, проте повідомлень про жертви серед місцевого населення не надходило.
Російські війська минулої доби завдали ударів з мінометів та FPV-дронами по Чернігівській області, прогриміло 16 вибухів у двох громадах, повідомило в п'ятницю Північне регіональне представництво Державної прикордонної служби України, пише УНН.
Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 16 вибухів
- Семенівська громада: 2 вибухи (приходи, ймовірно, з мінометів 120 мм та FPV-дронів) в напрямку н.п. Леонівка.
- Сновська громада: 14 вибухів (приходи, ймовірно, з мінометів 120 мм) в напрямку н.п. Клюси.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, як вказано, не зафіксована.
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