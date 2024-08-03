Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 46 взрывов в 3 громадах, использовались минометы, артиллерия и дроны, сообщили в субботу в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, FPV-дронами и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 46 взрывов", - указали в региональном представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:

Новгород-Северская громада: 7 взрывов (приходы от FPV-дронов и миномета 120 мм) в районе н.п. Гремяч и Михальчина Слобода.

Семеновская громада: 31 взрыв (приходы, вероятно, из миномета 120 мм, ствольной артиллерии и FPV-дронов) в направлении н.п. Блешня, Семеновка, Леоновка и Карповичи.

Сновская громада: 8 взрывов (приходы, FPV-дроны и взрывное устройство - сброс с БПЛА) в районе н.п. Елино.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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