Киев • УНН
Российские войска нанесли удары по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 46 взрывов в Новгород-Северской, Семеновской и Сновской общинах, использовались минометы, артиллерия и FPV-дроны.
Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 46 взрывов в 3 громадах, использовались минометы, артиллерия и дроны, сообщили в субботу в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы, пишет УНН.
Детали
"В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, FPV-дронами и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 46 взрывов", - указали в региональном представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:
Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
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