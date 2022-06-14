Родственники российских оккупантов организовали "логистические центры" по продаже и доставке награбленного в Украине.
"От батареек до духов": СБУ показала, как оккупанты обокрали магазин в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. СБУ показала видео, как российские оккупанты обокрали магазин в Сумской области, информирует УНН.
Детали
“Российская армия – сборище воров, которые воруют у украинцев все, что видят. Один из таких случаев зафиксировали камеры наблюдения в Сумской области. Благодаря нашим защитникам там уже нет оккупантов, но “память” о них сохранилась на видео”, – отметили в СБУ.
Сначала рашисты “героически” выломали двери магазина, а затем начали “демилитаризовать” его полки. Воровали все, что видели: от батареек до духов. Сумки для награбленного нашли в магазине.
Напомним