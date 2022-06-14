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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 13239 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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"Від батарейок до парфумів": СБУ показала, як окупанти обікрали магазин на Сумщині

"Від батарейок до парфумів": СБУ показала, як окупанти обікрали магазин на Сумщині

Київ • УНН

 • 94581 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. СБУ показала відео, як російські окупанти обікрали магазин на Сумщині, інформує УНН.

Деталі

“Російська армія – збіговисько злодіїв, які крадуть в українців все, що бачать. Один із таких випадків зафіксували камери спостереження на Сумщині. Завдяки нашим захисникам там уже немає окупантів, але “пам’ять” про них збереглася на відео”, – зазначили в СБУ.

Спочатку рашисти “героїчно” виламали двері магазину, а потім почали “демілітаризувати” його полиці. Крали все, що бачили: від батарейок до парфумів. Сумки для награбованого знайшли у крамниці.

Нагадаємо

Родичі російських окупантів організували "логістичні центри" з продажу та доставки награбованого в Україні. Бізнес розвивається не дуже, тому що росіяни крадуть одне в одного. 

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