"Від батарейок до парфумів": СБУ показала, як окупанти обікрали магазин на Сумщині

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“Російська армія – збіговисько злодіїв, які крадуть в українців все, що бачать. Один із таких випадків зафіксували камери спостереження на Сумщині. Завдяки нашим захисникам там уже немає окупантів, але “пам’ять” про них збереглася на відео”, – зазначили в СБУ.

Спочатку рашисти “героїчно” виламали двері магазину, а потім почали “демілітаризувати” його полиці. Крали все, що бачили: від батарейок до парфумів. Сумки для награбованого знайшли у крамниці.

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