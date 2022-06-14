Родичі російських окупантів організували "логістичні центри" з продажу та доставки награбованого в Україні. Бізнес розвивається не дуже, тому що росіяни крадуть одне в одного.
"Від батарейок до парфумів": СБУ показала, як окупанти обікрали магазин на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. СБУ показала відео, як російські окупанти обікрали магазин на Сумщині, інформує УНН.
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“Російська армія – збіговисько злодіїв, які крадуть в українців все, що бачать. Один із таких випадків зафіксували камери спостереження на Сумщині. Завдяки нашим захисникам там уже немає окупантів, але “пам’ять” про них збереглася на відео”, – зазначили в СБУ.
Спочатку рашисти “героїчно” виламали двері магазину, а потім почали “демілітаризувати” його полиці. Крали все, що бачили: від батарейок до парфумів. Сумки для награбованого знайшли у крамниці.
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