Армия Ирака взяла под контроль пригороды Мосула

"Иракский флаг был поднят над правительственными зданиями города", - сказал глава иракской полиции Раед Чакер.

Военные иракской армии освободили город Хаммам аль-Алил, расположенный в 15 километрах к югу от Мосула. По словам главы иракской полиции Р.Чакера, город сейчас находится под полным контролем военных.