Армия Ирака взяла под контроль пригороды Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. После установления контроля над восточными районами Мосула иракская армия продвинулась также и к югу от удерживаемого боевиками "ИГ" города, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Иракский флаг был поднят над правительственными зданиями города", - сказал глава иракской полиции Раед Чакер.
Военные иракской армии освободили город Хаммам аль-Алил, расположенный в 15 километрах к югу от Мосула. По словам главы иракской полиции Р.Чакера, город сейчас находится под полным контролем военных.