Армія Іраку взяла під контроль передмістя Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Після встановлення контролю над східними районами Мосула іракська армія просунулась також і на південь від утримуваного бойовиками “ІД” міста, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Іракський прапор було піднято над урядовими будівлями міста”, — сказав глава іракської поліції Раєд Чакер.
Військові іракської армії звільнили місто Хаммам аль-Аліл, що розташовано за 15 кілометрів на південь від Мосула. За словами глави іракської поліції Р.Чакера, місто на даний момент перебуває під повним контролем військових.
Як повідомляв УНН, щонайменше 18 людей загинули після того, як вантажівка із людьми, які намагались покинули, підконтрольне "Ісламській державі.