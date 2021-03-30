"Армагеддон продолжается": в Украине обнаружены новые трупы "краснокнижных" птиц
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Новые случаи гибели "краснокнижных" огарей и журавлей зафиксировано на юге Украины. Об этом УНН сообщила администрация херсонского заповедника "Аскания - Нова".
Цитата
"Армагеддон на всем юге Украины. Только вчера, за пределами заповедника, на территории Зеленоподивской общины Каховского района мы обнаружили на полях 106 погибших серых журавлей, 27 огарей, а также других птиц и даже зайцев и пригласили для обследования контролирующие органы", - сообщили в заповеднике.
Детали
С начала года зафиксировано по меньшей мере две тысячи трупов редких птиц. Все они предварительно были отравлены.
"Непосредственно на территории биосферного заповедника нами уже собрано с начала года, по состоянию на 29 марта, - 1967 особей птиц 19 видов. Среди них 379 серых журавлей, 220 огарей, хищные редкие птицы и так далее. Такого ужаса с гибелью редких видов Аскания-Нова не знала за всю историю своего существования", - отмечают специалисты заповедника.
В "Аскании - Новой" отмечают, что необходимо срочно поднять вопрос экспертизы препаратов, ввозимых в Украину.
Контекст
С начала года на юге Украины неоднократно фиксировались случаи массовой гибели птицы. Госпродпотребслужба выдавала рекомендации, собирала круглые столы, а 23 марта Госпродпотребслужба заявила, что решила вопрос использования препарата (от грызунов), из-за которого произошла массовая гибель птиц.
Препарат был запрещен к применению на три месяца, однако птицы до сих пор продолжают умирать.
Эксперты на фоне инцидента подняли вопрос компетентности председателя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, которая получила должность без конкурса.