“Армагеддон продовжується”: в Україні виявлено нові трупи “червонокнижних” птахів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Нові випадки загибелі “червонокнижних” огар і журавлів зафіксовано на півдні України. Про це УНН повідомила адміністрація херсонського заповідника “Асканія — Нова”.
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"Армагеддон на всьому півдні України. Тільки вчора, за межами заповідника, на території Зеленоподівської громади Каховського району ми виявили на полях 106 загиблих сірих журавлів, 27 огарів, а також інших птахів і навіть зайців і запросили для обстеження контролюючі органи“, — повідомили у заповіднику.
Деталі
З початку року зафіксовано щонайменше дві тисячі трупів рідкісних птахів. Всі вони попередньо були отруєні.
“Безпосередньо на території біосферного заповідника нами вже зібрано з початку року, станом на 29 березня, — 1967 особин птахів 19 видів. Серед них 379 сірих журавлів, 220 огарів, хижі рідкісні птахи й так далі. Такого жаху з загибеллю рідкісних видів Асканія-Нова не знала за всю історію свого існування”, — наголошують фахівці заповідника.
В “Асканії - Новій” наголошують, що необхідно терміново підняти питання експертизи препаратів, які ввозяться в Україну.
Контекст
З початку року на півдні України неодноразово фіксувалися випадки масової загибелі птиці. Держпродспоживслужба видавала рекомендації, збирала круглі столи, а 23 березня Держпродспоживслужба заявила, що вирішила питання використання препарату ( від гризунів), через який сталася масова загибель птахів.
Препарат був заборонений до застосування на три місяці, однак птахи досі продовжують помирати.
Експерти на тлі інциденту підняли питання компетентності голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької, яка отримала посаду без конкурса.