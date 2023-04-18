АРМА совместно с Минкультом будет искать похищенные россиянами культурные ценности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. По инициативе АРМА была проведена рабочая встреча представителей Агентства с заместителями министра культуры и информационной политики Украины для налаживания взаимодействия между ведомствами с целью обмена информацией о похищенных (ограбленных) объектах культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе АРМА, передает УНН.
Детали
По информации Минкульта, с начала российского вторжения еще в 2014 году ряд музеев, библиотек, археологических памятников и других культурных объектов (хранилищ) были разграблены и уничтожены, а объекты культурного наследия Украины похищены и вывезены за границу или незаконно переданы в частные коллекции. Некоторые артефакты уничтожены полностью.
Вместе с тем, АРМА имеет и систематически совершенствует функционал и инструментарий для выявления и поиска активов в сфере культурного наследия, произведений искусства и других культурных объектов. В частности, в своей деятельности Нацагентство активно использует сведения реестра Stolen Works of Art Database (База похищенных изделий искусства), держателем которого является Интерпол.
Также специалистами АРМА подготовлен план мероприятий по выявлению и розыску культурных ценностей, определены основные идентификаторы его выполнения и участники этих мероприятий, разрабатываются рекомендации для органов досудебного расследования по выявлению и розыску объектов указанной категории, проводятся консультации с профильными экспертами.
Напомним
Из-за российской агрессии в Украине пострадали более 1 тыс. объектов культурной инфраструктуры. Из них треть – полностью разрушены.