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АРМА спільно з Мінкультом шукатиме викрадені росіянами культурні цінності

АРМА спільно з Мінкультом шукатиме викрадені росіянами культурні цінності

Київ • УНН

 • 772189 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. За ініціативою АРМА, було проведено робочу зустріч представників Агентства із заступниками міністра культури та інформаційної політики України для налагодження взаємодії між відомствами з метою обміну інформацією про викрадені (пограбовані) об’єкти культурної спадщини. Про це повідомили у пресслужбі АРМА, передає УНН.

Деталі

За інформацією Мінкульту, з початку російського вторгнення ще у 2014 році низка музеїв, бібліотек, археологічних пам’яток та інших культурних об’єктів (сховищ) було розграбовано та знищено, а об’єкти культурної спадщини України викрадені та вивезені за кордон або незаконно передані в приватні колекції. Деякі артефакти знищено повністю.

Разом з тим АРМА має та систематично удосконалює функціонал і інструментарій для виявлення та розшуку активів у сфері культурної спадщини, витворів мистецтва та інших культурних об’єктів. Зокрема, у своїй діяльності Нацагентство активно використовує відомості реєстру “Stolen Works of Art Database” (База викрадених виробів мистецтва), держателем якого є Інтерпол.

Також, фахівцями АРМА підготовлено план заходів з виявлення та розшуку культурних цінностей, визначено основні ідентифікатори його виконання та учасників цих заходів, розробляються рекомендації для органів досудового розслідування щодо виявлення та розшуку об’єктів вказаної категорії, проводяться консультації з профільними експертами.

Нагадаємо

Через російську агресію в Україні постраждали понад 1 тис. об’єктів культурної інфраструктури. З них третина – повністю зруйновані

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