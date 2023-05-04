АРМА ищет управляющего для "Кировоградского рудоуправления", которое связано с рф

Детали

Предприятие добывает каолиновую глину, песок и гравий. Каолиновую глину используют в медицине, косметологии, строительной керамике, изготовлении резинотехнических и фарфоровых изделий.

По данным правоохранителей, бенефециарными владельцами предприятия являются граждане рф. Предприятие постоянно находилось в финансово-хозяйственных взаимоотношениях со страной-агрессором, реализуя в рф каолин, по ценам, которые втрое ниже, чем в другие страны.

Напомним

С начала 2023 года АРМА объявило более 150 конкурсов для представителей бизнеса. За первый квартал текущего года Агентство передало в управление активов на почти 2,5 млрд грн.