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13 марта, 19:26 • 82860 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 119874 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 113732 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 113195 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105175 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100561 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 112022 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132172 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 176118 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 207021 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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АРМА ищет управляющего для "Кировоградского рудоуправления", которое связано с рф

АРМА ищет управляющего для "Кировоградского рудоуправления", которое связано с рф

Киев • УНН

 • 1257468 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) объявило конкурс по отбору управляющего для арестованного имущества и корпоративных прав АО “Кировоградское рудоуправление”. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН

Детали

Предприятие добывает каолиновую глину, песок и гравий. Каолиновую глину используют в медицине, косметологии, строительной керамике, изготовлении резинотехнических и фарфоровых изделий.

По данным правоохранителей, бенефециарными владельцами предприятия являются граждане рф. Предприятие постоянно находилось в финансово-хозяйственных взаимоотношениях со страной-агрессором, реализуя в рф каолин, по ценам, которые втрое ниже, чем в другие страны.

Напомним

С начала 2023 года АРМА объявило более 150 конкурсов для представителей бизнеса. За первый квартал текущего года Агентство передало в управление активов на почти 2,5 млрд грн. 

Украинские Национальные Новости

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