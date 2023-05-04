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АРМА шукає управителя для “Кіровоградського рудоуправління”, яке пов’язане з рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА) оголосило конкурс з відбору управителя для арештованого майна та корпоративних прав АТ “Кіровоградське рудоуправління”. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН

Деталі

Підприємство видобуває каолінову глину, пісок, та гравій. Каолінову глину використовують у медицині, косметології, будівельній кераміці, виготовленні гумотехнічних та фарфорових виробів.

За даними правоохоронців, бенефеціарними власниками підприємства є громадяни рф. Підприємство постійно перебувало у фінансово-господарських взаємовідносинах з країною-агресором, реалізуючи до рф каолін, за цінами, які є втричі нижчими, ніж до інших країн.

Нагадаємо

З початку 2023 року АРМА оголосило понад 150 конкурсів для представників бізнесу. За перший квартал поточного року Агентство передало в управління активів на майже 2,5 млрд грн. 

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