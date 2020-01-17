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АРМА передали почти 250 миллионов грн из банка Януковича

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 января. УНН. По ходатайству Офиса Генерального прокурора арестованы и переданы в управление Агентству по розыску и менеджмента активов 247 млн грн, которые принадлежат ПАО “Всеукраинский Банк Развития” и находились на счетах ОАО “Международный Инвестиционный Банк”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

АРМА передали почти 250 миллионов грн из банка Януковича

“По ходатайству прокурора Офиса Генерального прокурора 13 января 2020 года следственный судья наложил арест на денежные средства в сумме 247 млн грн, принадлежавших ОАО „Всеукраинский Банк Развития“ и находились на счетах ОАО „Международный Инвестиционный Банк“. 16 января 2020 года суд принял решение о передаче этих средств в управление АРМА и обязал ОАО „Международный Инвестиционный Банк“ перечислить средства на счета АРМА”, — говорится в сообщении.

Следовательно, 17 января 2020 года Офис Генерального прокурора обратился в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с ходатайством о выполнении постановлений суда о наложении ареста на 247 млн грн и их передачу в управление АРМА.

Указанные средства были арестованы в уголовном производстве по легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружением бывшего Президента Украины Виктора Януковича.

Также изучается вопрос законности нахождения средств ПАО “Всеукраинский Банк Развития” на счетах ОАО “Международный Инвестиционный Банк” и устанавливаются причастные к этому решению.

Напомним, в 2017 году Печерский районный суд Киева в течение 2015-2016 годов наложил арест по ходатайству Генеральной прокуратуры на депозитные счета в сумме около 1 млрд грн, фактическим владельцем которых является сын экс-президента Александр Янукович.

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