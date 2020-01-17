АРМА передали майже 250 мільйонів грн з банку Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. За клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано та передано в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів 247 млн грн, які належать ПАТ “Всеукраїнський Банк Розвитку” та знаходились на рахунках ПАТ “Міжнародний Інвестиційний Банк”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
“За клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора 13 січня 2020 року слідчий суддя наклав арешт на кошти в сумі 247 млн грн, які належали ПАТ „Всеукраїнський Банк Розвитку“ та знаходились на рахунках ПАТ „Міжнародний Інвестиційний Банк“. 16 січня 2020 року суд прийняв рішення про передачу цих коштів в управління АРМА та зобов’язав ПАТ „Міжнародний Інвестиційний Банк“ перерахувати кошти на рахунки АРМА”, — йдеться в повідомленні.
Відтак, 17 січня 2020 року Офіс Генерального прокурора звернувся до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з клопотанням про виконання ухвал суду про накладення арешту на 247 млн грн та їх передачу в управління АРМА.
Вказані кошти були заарештовані в кримінальному провадженні щодо легалізації незаконних доходів по фінансових операціях оточенням колишнього Президента України Віктора Януковича.
Також вивчається питання законності знаходження коштів ПАТ “Всеукраїнський Банк Розвитку” на рахунках ПАТ “Міжнародний Інвестиційний Банк” та встановлюються причетні до цього рішення.
Нагадаємо, у 2017 році Печерський районний суд Києва протягом 2015-2016 років наклав арешт за клопотанням Генеральної прокуратури на депозитні рахунки у сумі близько 1 млрд грн, фактичним власником яких є син екс-президента Олександр Янукович.