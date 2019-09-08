Архиепископ Климент поздравил пленников Кремля с освобождением
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент поздравил освобожденных накануне из российского заключения граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".
"Владыка Климент вчера (7 сентября - ред.) связался со своим подзащитным Владимиром Балухом и поздравил его с освобождением из "Мордора". Также разговаривал с мамой Владимира Балуха и поблагодарил правозащитнице Ольге Скрипник. Кроме этого, духовный лидер украинцев в Крыму позвонил Олегу Сенцов, Евгению Панову, Павлу грибы, Эдемуа Бекирову, поздравив их со свободой", - сказал крымский активист Андрей Щекун.
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Напомним, 7 сентября в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, содержащихся в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами.