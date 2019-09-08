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Архієпископ Климент привітав бранців Кремля зі звільненням

Київ • УНН

 • 10976 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент привітав звільнених напередодні з російського ув'язнення громадян України. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Крим.Реалії". 

"Владика Климент вчора (7 вересня – ред.) сконтактував зі своїм підзахисним Володимиром Балухом і привітав його зі звільненням із "Мордора". Також розмовляв із мамою Володимира Балуха і подякував правозахисниці Ользі Скрипник. Крім цього, духовний лідер українців у Криму подзвонив Олегу Сенцову, Євгену Панову, Павлу Грибу, Едему Бекірову, привітавши їх зі свободою", – сказав кримський активіст Андрій Щекун.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Денісова: у списку на звільнення є кримські татари, бо вони – громадяни України

Нагадаємо, 7 вересня в аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які містилися в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.

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